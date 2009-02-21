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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Портсмут
Сток Сити - Портсмут: обзор матча 21 февраля 2009
Сток Сити
21.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Портсмут
78'
Д. Битти (П)
80'
Д. Битти
75'
Н. Кранчар
90+1'
Р. Шоукросс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Портсмут
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Шоукросс
Замена
Н. Кану
️️️️
Д. Наджент
Замена
Н. Бельхадж
️️️️
Н. Кранчар
Замена
Р. Крессуэлл
️️️️
М. Сидибе
ГОЛ! 2:1!
Д. Битти
Пас отдал
Д. Пью
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Битти
Желтая карточка
Г. Джонсон
ГОЛ! 0:1!
Н. Кранчар
Пас отдал
Д. Наджент
Замена
Х. Маллинс
️️️️
А. Басинас
Замена
️️️️
Л. Лоуренс
Желтая карточка
Д. Хиггинботэм
Желтая карточка
Л. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
0
Ричард Крессуэлл
АП
Портсмут
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
3-2-3-2
29
Соренсен
3
Пью
17
Шоукросс
25
Файе
3
Хиггинботэм
28
Уилкинсон
11
Лоуренс
17
Файе
15
Диао
11
Сидибе
44
Битти
4-4-2
1
Джеймс
8
Джонсон
25
Дистен
5
Кэмпбелл
6
Хрейдарссон
7
Пеннант
19
Кранчар
27
Дэйвис
26
Басинас
15
Крауч
35
Наджент
11
Сидибе
0
Крессуэлл
0
Крессуэлл
11
Сидибе
19
Кранчар
39
Бельхадж
39
Бельхадж
19
Кранчар
26
Басинас
8
Маллинс
8
Маллинс
26
Басинас
35
Наджент
27
Кану
27
Кану
35
Наджент
Остались в запасе
Сток Сити
Портсмут
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Сток Сити - Портсмут
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Британния Стэдиум
Посещаемость:
26354 из 27740 зрителей (95%)
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