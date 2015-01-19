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Нормандьез Ду

Алжир - ЮАР

19.01.2015, Понедельник, 22:00 мск Монгомо, стадион Эстадио де Монгомо Кубок Африканских Наций, 1 тур Алжир - ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные 2013

12 января, суббота 22:30 ЮАР 0:0 Алжир
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гана 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Алжир 3 2 0 1 5:2 +3 6
3. Сенегал 3 1 1 1 3:4 -1 4
4. ЮАР 3 0 1 2 3:6 -3 1
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