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Судьи
Главный судья:
Геад Гриша

Замбия - ДР Конго

18.01.2015, Воскресенье, 19:00 мск Эбебийин, стадион Нуэво Эстадио Кубок Африканских Наций, 1 тур Замбия - ДР Конго
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тунис 3 1 2 0 4:3 +1 5
2. ДР Конго 3 0 3 0 2:2 0 3
3. Кабо-Верде 3 0 3 0 1:1 0 3
4. Замбия 3 0 2 1 2:3 -1 2
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