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Судьи
Главный судья:
Славко Винчич

Генгам - Динамо

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Генгам - Динамо
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фиорентина 6 4 1 1 11:4 +7 13
2. Генгам 6 3 1 2 7:6 +1 10
3. ПАОК 6 2 1 3 10:7 +3 7
4. Динамо Мн 6 1 1 4 3:14 -11 4
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