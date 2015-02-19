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Судьи
Главный судья:
Алексей Кульбаков (Гомель)

Янг Бойз - Эвертон

19.02.2015, Четверг, 21:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Янг Бойз - Эвертон
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 6 4 1 1 11:3 +8 13
2. Янг Бойз 6 4 0 2 13:7 +6 12
3. Спарта 6 3 1 2 11:6 +5 10
4. Слован Бр 6 0 0 6 1:20 -19 0
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