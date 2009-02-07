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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Болтон
Эвертон - Болтон: обзор матча 07 февраля 2009
Эвертон
07.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
40'
М. Артета (П)
49'
Жо
90+3'
Жо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Болтон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Жо
+3
Желтая карточка
Т. Хибберт
Замена
️️️️
М. Артета
Замена
М. Рига
️️️️
А. Макукула
Замена
Д. Йобо
️️️️
Л. Бэйнс
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
М. Дэйвис
Замена
К. Бешам
️️️️
С. Пюйгренье
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 2:0!
Жо
Пас отдал
Ф. Невилл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Ариза Макукула
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Эвертон
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Болтон
6
Крис Бешам
ЦЗ
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
3-3-3-1
1
Ховард
18
Невилл
19
Ягиелка
15
Лескотт
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
32
Гослинг
17
Кэхилл
21
Осман
21
Жо
3-2-3-2
22
Яскилайнен
5
О'Брайн
24
Кэхилл
28
Пюйгренье
31
Стейнссон
2
Самуэль
21
Муамба
16
Дэйвис
31
Тэйлор
24
Дэйвис
19
Макукула
3
Бэйнс
2
Йобо
2
Йобо
3
Бэйнс
17
Кэхилл
6
Родуэлл
6
Родуэлл
17
Кэхилл
19
Макукула
0
Рига
0
Рига
19
Макукула
21
Муамба
11
Смолярек
11
Смолярек
21
Муамба
28
Пюйгренье
6
Бешам
6
Бешам
28
Пюйгренье
Остались в запасе
Эвертон
Болтон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
33791 из 40157 зрителей (84%)
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