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Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 04 января 2015
Куинз Парк Рейнджерс
04.01.2015, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
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1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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