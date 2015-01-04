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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 04 января 2015
Арсенал
04.01.2015, воскресенье, 20:30
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 0
Завершен
Халл Сити
18'
П. Мертезакер
80'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Халл Сити
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
Х. Кэмпбелл
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Коклен
86'
83'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Санчес
82'
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
С. Касорла
80'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
75'
Желтая карточка
А. Санчес
74'
67'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Я. Сагбо
62'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
С. Алуко
44'
Желтая карточка
П. МакШейн
ГОЛ! 1:0!
П. Мертезакер
Пас отдал
А. Санчес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Томас Инс
ПП
20
Янник Сагбо
ЦФ
14
Соне Алуко
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
35
Гедион Зелалем
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
18
Монреаль
4
Мертезакер
12
Чамберс
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
10
Росицки
10
Кэмпбелл
32
Уолкотт
4
Санчес
4-4-2
22
Харпер
5
МакШейн
5
Магуайр
33
Дэйвис
3
Фигероа
10
Инс
23
Куинн
23
Хаддлстоун
11
Брэди
14
Алуко
20
Сагбо
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Кэмпбелл
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
10
Кэмпбелл
4
Санчес
29
Акпом
29
Акпом
4
Санчес
14
Алуко
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
14
Алуко
20
Сагбо
11
Эрнандес
11
Эрнандес
20
Сагбо
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
35
Гедион Зелалем
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
35
Гедион Зелалем
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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