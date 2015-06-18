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Судьи
Главный судья:
Энрике Оссес (Сантьяго)

Бразилия - Колумбия

18.06.2015, Четверг, 03:00 мск Сантьяго, стадион Монументаль Давид Арельяно Трансляция: "Спорт 1" 02:50 (прямая) Кубок Америки, 2 тур Бразилия - Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 сентября, суббота 05:00 Бразилия 1:0 Колумбия
Чемпионат мира 2014
1/4 финала
4 июля, пятница 23:59 Бразилия 2:1 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

15 ноября, четверг 04:30 Бразилия 1:1 Колумбия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Перу 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Колумбия 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Венесуэла 3 1 0 2 2:3 -1 3
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    Рейтинг: +10

    lit1 18 июня 2015, 16:25

    ахахх и это состав Бразилии??самая худшая сборная сейчас по подбору игроков.И дунга еще больше шлака набирает

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    Рейтинг: +13

    MaJnuN_9350 18 июня 2015, 05:06

    exxxxxxxxxxxxx

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    Рейтинг: +13

    MaJnuN_9350 18 июня 2015, 04:32

    [q]60' Быстро разыграв штрафной колумбийцы теряют мяч, но и в ответной атаке Неймар увлекшись индивидуальной игрой не сумел обыграть соперника.[/q]ne udayotsa Neymaru !

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    Рейтинг: +13

    MaJnuN_9350 18 июня 2015, 04:29

    [q]58' Привозят себе момент колумбийцы! Мурильо неаккуратно отдавал передачу назад голкиперу, после чего Элиасу не удается протолкнуть мяч мимо Оспины, но сфера отскочила к линии штрафной, откуда Фирмино пробивает выше пустых ворот.[/q]Firmino cho etooooooooooooooooo ?

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 18 июня 2015, 04:28

    Фирмиииииино! Чтож ты не попадаешь ?!

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    Рейтинг: +471

    Bonnucci 18 июня 2015, 03:47

    [q]31' Родригес со штрафного выполняя навес закрутил мяч в сторону ворот, где уверенно на выходе сыграл Джеффферсон, кулаками выбив мяч подальше от своих ворот.[/q]Наконе-то Тьяго Сильва играет!!!

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 18 июня 2015, 03:30

    Скучно пока.

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 18 июня 2015, 02:57

    Ну с,удачи командам.

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    Рейтинг: +435

    Павлюченко 13 18 июня 2015, 02:34

    У кого ночь, а у кого уже и утро...

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    Рейтинг: +834

    Master Football 7 18 июня 2015, 02:28

    Стартовый состав сборной Бразилии:

    Джефферсон — Дани Алвес, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис — Фернандиньо, Элиас — Виллиан, Фред — Роберто Фирмино, Неймар

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