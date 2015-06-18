Бразилия - Колумбия

ахахх и это состав Бразилии??самая худшая сборная сейчас по подбору игроков.И дунга еще больше шлака набирает
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|6 сентября, суббота
|05:00
|Бразилия
|1:0
|Колумбия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|2.
|Перу
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|3.
|Колумбия
|3
|1
|1
|1
|1:1
|0
|4
|4.
|Венесуэла
|3
|1
|0
|2
|2:3
|-1
|3
ахахх и это состав Бразилии??самая худшая сборная сейчас по подбору игроков.И дунга еще больше шлака набирает
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[q]60' Быстро разыграв штрафной колумбийцы теряют мяч, но и в ответной атаке Неймар увлекшись индивидуальной игрой не сумел обыграть соперника.[/q]ne udayotsa Neymaru !
[q]58' Привозят себе момент колумбийцы! Мурильо неаккуратно отдавал передачу назад голкиперу, после чего Элиасу не удается протолкнуть мяч мимо Оспины, но сфера отскочила к линии штрафной, откуда Фирмино пробивает выше пустых ворот.[/q]Firmino cho etooooooooooooooooo ?
Фирмиииииино! Чтож ты не попадаешь ?!
[q]31' Родригес со штрафного выполняя навес закрутил мяч в сторону ворот, где уверенно на выходе сыграл Джеффферсон, кулаками выбив мяч подальше от своих ворот.[/q]Наконе-то Тьяго Сильва играет!!!
Скучно пока.
Ну с,удачи командам.
У кого ночь, а у кого уже и утро...
Стартовый состав сборной Бразилии:
Джефферсон — Дани Алвес, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис — Фернандиньо, Элиас — Виллиан, Фред — Роберто Фирмино, Неймар