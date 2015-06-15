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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Боливия
Эквадор - Боливия: обзор матча 15 июня 2015
Эквадор
15.06.2015, понедельник, 23:59
Кубок Америки, группа A, 2 тур
2 : 3
Завершен
Боливия
48'
Э. Валенсия
81'
М. Боланьос
5'
Р. Ральдес
18'
М. Смедберг-Даленсе
43'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Боливия
88'
Замена
Д. Миранда
️️️️
М. Морено
Замена
Д. Ангуло
️️️️
Х. Карлос Паредес
85'
ГОЛ! 2:3!
М. Боланьос
Пас отдал
К. Нобоа
81'
72'
Замена
М. Бехарано
️️️️
Д. Лисио
57'
Замена
К. Коимбра
️️️️
Р. Педриель
ГОЛ! 1:3!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Монтеро
48'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Ф. Мартинес
46'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
П. Киньонес
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Уртадо
43'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Морено
Желтая карточка
Ф. Эрасо
42'
Желтая карточка
П. Киньонес
38'
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
38'
37'
Желтая карточка
Э. Сентено
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Смедберг-Даленсе
Пас отдал
М. Морено
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ральдес
Пас отдал
М. Смедберг-Даленсе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
15
Педро Киньонес
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
4
Леонель Моралес
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
18
Рикардо Педриель
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
22
Данни Бехарано
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Сория
Эквадор
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
16
Марио Пинейда
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
14
Осбальдо Ластра
ЦП
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Боливия
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
15
Себастьян Гамарра
ЦП
13
Дамир Миранда
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Домингес
9
Мартинес
3
Эрасо
21
Ахильер
10
Айови
4
Паредес
15
Киньонес
6
Нобоа
7
Монтеро
23
Боланьос
13
Валенсия
4-1-3-2
12
Киньонес
16
Ральдес
4
Моралес
22
Сентено
2
Уртадо
8
Смедберг-Даленсе
18
Педриель
11
Лисио
22
Бехарано
9
Морено
3
Чумасеро
4
Паредес
17
Ангуло
17
Ангуло
4
Паредес
9
Мартинес
19
Касарес
19
Касарес
9
Мартинес
15
Киньонес
5
Ибарра
5
Ибарра
15
Киньонес
9
Морено
13
Миранда
13
Миранда
9
Морено
18
Педриель
21
Коимбра
21
Коимбра
18
Педриель
11
Лисио
17
Бехарано
17
Бехарано
11
Лисио
Остались в запасе
Эквадор
Боливия
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
14
Осбальдо Ластра
ЦП
18
Оскар Баги
ЦЗ
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
12
Эстебан Дреер
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Сория
Остались в запасе
16
Марио Пинейда
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
14
Осбальдо Ластра
ЦП
18
Оскар Баги
ЦЗ
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
12
Эстебан Дреер
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
Остались в запасе
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
23
Уго Суарес
ВР
12
Хосе Пеньярриета
ВР
10
Хьясмани Кампос
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Маурисио Сория
Статистика матча Эквадор - Боливия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Элиас Фигероа
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