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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Эквадор
Чили - Эквадор: обзор матча 12 июня 2015
Чили
12.06.2015, пятница, 02:30
Кубок Америки, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Эквадор
67'
А. Видаль (П)
84'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Эквадор
Вторая желтая
М. Фернандес
90'
+3
Замена
Д. Писарро
️️️️
Ч. Арангис
85'
ГОЛ! 2:0!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Санчес
84'
79'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
Ф. Мартинес
Желтая карточка
М. Фернандес
74'
68'
Замена
П. Киньонес
️️️️
О. Ластра
Замена
М. Фернандес
️️️️
Х. Вальдивия
68'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Видаль
67'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ж. Босежур
46'
42'
Желтая карточка
О. Ластра
Желтая карточка
Г. Хара
32'
24'
Желтая карточка
Ф. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
10
Марсело Диас
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
14
Осбальдо Ластра
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Джефферсон Монтеро
ЦП
23
Милер Боланьос
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Эквадор
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
15
Педро Киньонес
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
3-2-3-1-1
1
Браво
2
Мена
18
Хара
4
Исла
10
Диас
17
Медель
15
Босежур
20
Арангис
8
Видаль
10
Вальдивия
10
Санчес
3-2-3-1-1
22
Домингес
9
Мартинес
3
Эрасо
21
Ахильер
4
Паредес
10
Айови
14
Ластра
6
Нобоа
7
Монтеро
23
Боланьос
13
Валенсия
10
Вальдивия
14
Фернандес
14
Фернандес
10
Вальдивия
20
Арангис
6
Писарро
6
Писарро
20
Арангис
15
Босежур
11
Варгас
11
Варгас
15
Босежур
14
Ластра
15
Киньонес
15
Киньонес
14
Ластра
9
Мартинес
5
Ибарра
5
Ибарра
9
Мартинес
Остались в запасе
Чили
Эквадор
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
19
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
22
Хонатан Гонсалес
ЦП
15
Педро Ларреа
ЦП
20
Хон Нарваэс
ЦЗ
17
Даниэль Ангуло
ЦФ
16
Марио Пинейда
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
1
Либрадо Аскона
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
19
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Чили - Эквадор
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Новости команд
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7 октября
1
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