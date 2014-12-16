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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нант - Метц
Нант - Метц: обзор матча 16 декабря 2014
Нант
16.12.2014, вторник, 23:00
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Метц
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Нант - Метц
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0
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Матчи команд
Нант
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Нант
- : -
23.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
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