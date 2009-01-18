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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Портсмут
Тоттенхэм - Портсмут: обзор матча 18 января 2009
Тоттенхэм
18.01.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Портсмут
70'
Д. Дефо
58'
Д. Наджент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Портсмут
+1
Замена
Х. Хрейдарссон
️️️️
Н. Кранчар
Замена
М. Уилсон
️️️️
Ю. Кабуль
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Замена
Д. Утака
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Замена
Д. Бентли
️️️️
Г. Бэйл
ГОЛ! 0:1!
Д. Наджент
Замена
М. Доусон
️️️️
Л. Кинг
Замена
Д. Бент
️️️️
Р. Павлюченко
Травма
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
2
Арман Траоре
ЛП
27
Шон Дэйвис
ЦП
4
Юнес Кабуль
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
35
Дэвид Наджент
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Тоттенхэм
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
39
Вудгейт
26
Кинг
14
Чорлука
23
О'Хара
10
Модрич
16
Зокора
12
Леннон
9
Дефо
10
Павлюченко
4-4-1-1
1
Джеймс
8
Джонсон
5
Кэмпбелл
25
Дистен
39
Бельхадж
35
Наджент
27
Дэйвис
4
Кабуль
2
Траоре
19
Кранчар
15
Крауч
26
Кинг
20
Доусон
20
Доусон
26
Кинг
18
Бэйл
21
Бентли
21
Бентли
18
Бэйл
10
Павлюченко
10
Бент
10
Бент
10
Павлюченко
19
Кранчар
6
Хрейдарссон
6
Хрейдарссон
19
Кранчар
4
Кабуль
36
Уилсон
36
Уилсон
4
Кабуль
35
Наджент
7
Утака
7
Утака
35
Наджент
Остались в запасе
Тоттенхэм
Портсмут
23
Том Хаддлстоун
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
23
Том Хаддлстоун
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Тоттенхэм - Портсмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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