Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 17 января 2009
Челси
17.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
88'
Ж. Беллетти
90+4'
Ф. Лэмпард
60'
Р. Делап
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лэмпард
+4
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
Д. Китсон
ГОЛ! 1:1!
Ж. Беллетти
Пас отдал
М. Баллак
Замена
️️️️
Д. Китсон
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Ж. Босингва
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 0:1!
Р. Делап
Замена
Э. Гриффин
️️️️
Д. Хиггинботэм
Замена
Д. Пью
️️️️
А. Файе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
8
Саломон Калу
РФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
5
Рори Делап
(К)
ПП
0
Ричард Крессуэлл
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Челси
23
Карло Кудичини
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
4-3-3
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
6
Карвалью
3
Босингва
13
Баллак
8
Лэмпард
12
Оби Микел
13
Малуда
39
Анелька
8
Калу
4-3-2
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
25
Файе
3
Хиггинботэм
5
Делап
12
Уилэн
26
Этерингтон
44
Битти
0
Крессуэлл
3
Босингва
0
Беллетти
0
Беллетти
3
Босингва
12
Оби Микел
17
Стох
17
Стох
12
Оби Микел
13
Малуда
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Малуда
3
Хиггинботэм
2
Гриффин
2
Гриффин
3
Хиггинботэм
25
Файе
3
Пью
3
Пью
25
Файе
18
Китсон
18
Китсон
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
23
Карло Кудичини
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Челси - Сток Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Сток Сити
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
АПЛ. «Челси» разобрался с «Манчестер Юнайтед» (2:0)
31 октября
6
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+