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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Понферрадина - Нумансия
Понферрадина - Нумансия: обзор матча 15 февраля 2015
Понферрадина
15.02.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 2
Завершен
Нумансия
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Таблица
Статистика матча Понферрадина - Нумансия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
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Понферрадина
Нумансия
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
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2022.07.28 07:31
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
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Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
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2024.12.22 14:58
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2017.10.25 23:21
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