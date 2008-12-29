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Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 29 декабря 2008
Манчестер Юнайтед
29.12.2008, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
68'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Желтая карточка
П. Скоулз
Замена
Р. Гиггз
️️️️
К. Роналду
Замена
М. Эмнес
️️️️
Д. Алиадьер
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Пас отдал
М. Кэррик
Замена
Г. Невилл
️️️️
Рафаэл
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
П. Джи Сун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
(К)
ВР
16
Джон О'Ши
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Эмануэль Погатец
(К)
ЛЗ
20
Крис Ригготт
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
4
Мэттью Бэйтс
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
20
Хулио Арка
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
9
Тунджай Шанли
АП
14
Джереми Алиадьер
ПП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
0
Гари Невилл
ПЗ
0
Родриго Поссебон
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
33
Натан Порритт
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
15
Видич
2
Рафаэл
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
24
Флетчер
7
Роналду
10
Бербатов
32
Руни
4-4-1-1
22
Тернбулл
4
Бэйтс
20
Ригготт
31
Уитер
2
Погатец
14
Алиадьер
20
Арка
19
О'Нил
19
Даунинг
9
Шанли
10
Алвеш
2
Рафаэл
0
Невилл
0
Невилл
2
Рафаэл
7
Роналду
11
Гиггз
11
Гиггз
7
Роналду
24
Флетчер
22
Скоулз
22
Скоулз
24
Флетчер
14
Алиадьер
11
Эмнес
11
Эмнес
14
Алиадьер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
0
Родриго Поссебон
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
33
Натан Порритт
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
0
Родриго Поссебон
ЦП
29
Томаш Кушчак
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
33
Натан Порритт
ЦП
20
Мохамед Шауки
ЦП
41
Джош Уолкер
ЦП
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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