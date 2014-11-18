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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Бразилия
Австрия - Бразилия: обзор матча 18 ноября 2014
Австрия
18.11.2014, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Бразилия
76'
А. Драгович (П)
67'
Д. Луис
82'
Р. Фирмино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Австрия - Бразилия
90'
+1
Замена
Маркиньос
️️️️
Неймар
Замена
С. Предль
️️️️
М. Харник
85'
82'
Замена
Каземиро
️️️️
Фернандиньо
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
77'
Замена
Фред
️️️️
Оскар
Замена
А. Ульмер
️️️️
М. Арнаутович
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Драгович
76'
Замена
А. Вайманн
️️️️
З. Юнузович
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луис
Пас отдал
Оскар
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Виллиан
64'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Адриано
Замена
М. Забитцер
️️️️
Р. Окотие
55'
Замена
Р. Озкан
️️️️
Р. Альмер
46'
28'
Замена
Т. Силва
️️️️
Ж. Миранда
27'
Травма
Ж. Миранда
Желтая карточка
Р. Окотие
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Роберт Альмер
ВР
5
Кристиан Фукс
(К)
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ПЗ
6
Штефан Илсанкер
ЛП
0
Вели Кавлак
ОП
10
Златко Юнузович
ЦП
11
Мартин Харник
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Бразилия
12
Диего Алвес
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
17
Фернандиньо
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
9
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Австрия
23
Рамазан Озкан
ВР
1
Хайнц Линднер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
15
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Бразилия
12
Нето
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Дуглас Коста
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Талиска
АП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-2
1
Альмер
5
Фукс
4
Хинтереггер
3
Драгович
17
Кляйн
0
Кавлак
6
Илсанкер
10
Юнузович
11
Харник
9
Окотие
7
Арнаутович
4-2-1-2-1
12
Алвес
13
Данило
4
Луис
3
Миранда
6
Луис
17
Фернандиньо
17
Густаво
11
Оскар
10
Виллиан
10
Неймар
9
Адриано
1
Альмер
23
Озкан
23
Озкан
1
Альмер
7
Арнаутович
2
Ульмер
2
Ульмер
7
Арнаутович
11
Харник
15
Предль
15
Предль
11
Харник
9
Окотие
9
Забитцер
9
Забитцер
9
Окотие
10
Юнузович
23
Вайманн
23
Вайманн
10
Юнузович
3
Миранда
3
Силва
3
Силва
3
Миранда
10
Неймар
4
Маркиньос
4
Маркиньос
10
Неймар
17
Фернандиньо
5
Каземиро
5
Каземиро
17
Фернандиньо
11
Оскар
8
Фред
8
Фред
11
Оскар
10
Виллиан
7
Коста
7
Коста
10
Виллиан
9
Адриано
20
Фирмино
20
Фирмино
9
Адриано
Остались в запасе
Австрия
Бразилия
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Нето
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
20
Талиска
АП
Главный тренер
Карлос Дунга
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
16
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Гиорги Гарич
ПЗ
18
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Нето
ВР
12
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
20
Талиска
АП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Карлос Дунга
Статистика матча Австрия - Бразилия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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