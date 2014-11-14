Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Коста-Рика
Уругвай - Коста-Рика: обзор матча 14 ноября 2014
Уругвай
14.11.2014, пятница, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 3
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Коста-Рика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Новости команд
Все
Уругвай
Коста-Рика
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Англия разгромила Коста-Рику – 3:0!
11 июня
Англия – Коста-Рика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2026
10 июня
Англия – Коста-Рика: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 2.35
9 июня
Товарищеские матчи. Колумбия без Кордобы победила Коста-Рику, Узбекистан проиграл Канаде
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+