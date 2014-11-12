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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Мексика
Нидерланды - Мексика: обзор матча 12 ноября 2014
Нидерланды
12.11.2014, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Мексика
49'
У. Снейдер
73'
Д. Блинд
8'
К. Вела
61'
К. Вела
68'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Мексика
90'
+3
Желтая карточка
Г. Очоа
90'
Желтая карточка
П. Агилар
87'
Замена
У. Родригес
️️️️
Х. Васкес
86'
Замена
М. Анхель Понсе
️️️️
А. Гуардадо
80'
Желтая карточка
О. Аланис
80'
Замена
Джонатан
️️️️
Э. Эррера
Замена
Л. Фер
️️️️
У. Снейдер
79'
76'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
К. Вела
75'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 2:3!
Д. Блинд
73'
68'
ГОЛ! 1:3!
Чичарито
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
И. Афеллай
67'
Желтая карточка
С. де Врей
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Вела
60'
Замена
Х. Корона
️️️️
М. Эррера
Замена
К. Промес
️️️️
М. Депай
58'
ГОЛ! 1:1!
У. Снейдер
49'
Замена
С. де Врей
️️️️
Р. Влаар
23'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ПЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
11
Арьен Роббен
(К)
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
23
Освальдо Аланис
ЦЗ
19
Мигель Эррера
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
23
Хосе Васкес
ОП
16
Эктор Эррера
ОП
18
Андрес Гуардадо
(К)
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
11
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
18
Лерой Фер
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Уго Родригес
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
16
Мигель Анхель Понсе
ЦЗ
5
Луис Венегас
ЦЗ
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
15
Артуро Гонсалес
ЛВ
6
Джонатан
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Крул
5
Виллемс
2
Велтман
0
Влаар
17
Блинд
12
ван Рейн
8
Афеллай
10
Снейдер
11
Роббен
19
Хунтелаар
10
Депай
3-4-1-2
13
Очоа
23
Аланис
19
Эррера
5
Рейес
22
Агилар
23
Васкес
16
Эррера
16
Альдрете
18
Гуардадо
11
Вела
14
Чичарито
0
Влаар
6
де Врей
6
де Врей
0
Влаар
10
Снейдер
18
Фер
18
Фер
10
Снейдер
8
Афеллай
8
Вейналдум
8
Вейналдум
8
Афеллай
10
Депай
11
Промес
11
Промес
10
Депай
23
Васкес
21
Родригес
21
Родригес
23
Васкес
19
Эррера
17
Корона
17
Корона
19
Эррера
18
Гуардадо
16
Понсе
16
Понсе
18
Гуардадо
16
Эррера
6
Джонатан
6
Джонатан
16
Эррера
14
Чичарито
9
Хименес
9
Хименес
14
Чичарито
11
Вела
6
Дос Сантос
6
Дос Сантос
11
Вела
Остались в запасе
Нидерланды
Мексика
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
15
Артуро Гонсалес
ЛВ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
5
Луис Венегас
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
13
Яспер Силлессен
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
15
Артуро Гонсалес
ЛВ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
5
Луис Венегас
ЦЗ
1
Альфредо Талавера
ВР
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Нидерланды - Мексика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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