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АПЛ 2026/2027
Челси - Мидлсбро
Челси - Мидлсбро: обзор матча 28 января 2009
Челси
28.01.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
59'
С. Калу
82'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Мидлсбро
Замена
М. Стох
️️️️
Н. Анелька
Замена
Деку
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
Ф. Лэмпард
Замена
А. Алвеш
️️️️
М. Кинг
Замена
Т. Шанли
️️️️
М. Шауки
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Желтая карточка
К. Ригготт
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Малуда
10'
Желтая карточка
М. Шауки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
20
Крис Ригготт
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
20
Мохамед Шауки
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Марлон Кинг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
0
Деку
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
3
Босингва
12
Оби Микел
13
Баллак
8
Лэмпард
13
Малуда
8
Калу
39
Анелька
4-5-1
22
Тернбулл
29
МакМахон
20
Ригготт
31
Уитер
2
Погатец
11
Джонсон
19
Даунинг
4
Бэйтс
19
О'Нил
20
Шауки
9
Кинг
8
Калу
0
Деку
0
Деку
8
Калу
39
Анелька
17
Стох
17
Стох
39
Анелька
13
Малуда
11
Дрогба
11
Дрогба
13
Малуда
9
Кинг
10
Алвеш
10
Алвеш
9
Кинг
20
Шауки
9
Шанли
9
Шанли
20
Шауки
Остались в запасе
Челси
Мидлсбро
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
20
Хулио Арка
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Челси - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
40280 из 41837 зрителей (96%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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