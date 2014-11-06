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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - ПАОК
Фиорентина - ПАОК: обзор матча 06 ноября 2014
Фиорентина
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПАОК
88'
М. Паскуаль
81'
М. Мартенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - ПАОК
90'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
Н. Спиропулос
ГОЛ! 1:1!
М. Паскуаль
88'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Томович
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Мартенс
Пас отдал
С. Атанасиадис
71'
Замена
М. Мартенс
️️️️
Д. Салпингидис
Замена
Б. Валеро
️️️️
Х. Варгас
70'
Замена
М. Марин
️️️️
А. Лаццари
58'
46'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ф. Перейра
29'
Желтая карточка
С. Кициу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
4
Гиоргос Кацикас
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
ПАОК
1
Шарлес Итандж
ВР
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-5-1
16
Тэтэрушану
21
Паскуаль
2
Гонсало
15
Басанта
4
Томович
11
Варгас
27
Куртич
7
Писарро
10
Лаццари
7
Куадрадо
27
Гомес
3-2-3-2
71
Гликос
70
Кициу
4
Витор
4
Кацикас
8
Цандарис
21
Спиропулос
14
Перейра
6
Циолис
23
Голаса
14
Салпингидис
33
Атанасиадис
11
Варгас
6
Валеро
6
Валеро
11
Варгас
10
Лаццари
22
Марин
22
Марин
10
Лаццари
4
Томович
15
Бабакар
15
Бабакар
4
Томович
14
Перейра
23
Мадуро
23
Мадуро
14
Перейра
21
Спиропулос
33
Цавеллас
33
Цавеллас
21
Спиропулос
14
Салпингидис
26
Мартенс
26
Мартенс
14
Салпингидис
Остались в запасе
Фиорентина
ПАОК
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
1
Шарлес Итандж
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Остались в запасе
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
24
Стелиос Позацидис
ЦЗ
1
Шарлес Итандж
ВР
32
Димитриос Константинидис
ЦЗ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Статистика матча Фиорентина - ПАОК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Артемио Франки
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