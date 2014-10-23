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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Эвертон
Лилль - Эвертон: обзор матча 23 октября 2014
Лилль
23.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Эвертон
90'
+3
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Р. Баркли
Замена
М. Мартен
️️️️
Р. Мавуба
86'
82'
Замена
К. Атсу
️️️️
Э. МакГиди
Замена
Р. Мендес
️️️️
Р. Роделен
73'
64'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
С. Пиенаар
57'
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Ф. Берья
57'
15'
Желтая карточка
М. Бешич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
3-3-2-2
1
Эньяма
27
Суаре
24
Кьер
25
Баша
18
Берья
5
Гуйе
14
Корчиа
15
Бальмон
24
Мавуба
27
Ориги
23
Роделен
4-1-3-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
17
Бешич
18
Бэрри
6
Баркли
20
Пиенаар
46
МакГиди
9
Это'О
24
Мавуба
15
Мартен
15
Мартен
24
Мавуба
23
Роделен
20
Мендес
20
Мендес
23
Роделен
6
Баркли
16
МакКарти
16
МакКарти
6
Баркли
46
МакГиди
30
Атсу
30
Атсу
46
МакГиди
20
Пиенаар
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Пиенаар
Остались в запасе
Лилль
Эвертон
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Лилль - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Де Соуза
(Лорделу-ду-Ору)
Стадион:
Пьер Моруа
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