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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Болтон
Астон Вилла - Болтон: обзор матча 13 декабря 2008
Астон Вилла
13.12.2008, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 2
Завершен
Болтон
25'
Г. Агбонлахор
67'
Г. Агбонлахор
78'
Э. Янг
17'
Й. Элмандер
86'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Болтон
Замена
Н. Шори
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 3:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
Г. Стейнссон
Замена
М. Хэрвуд
️️️️
Э. Янг
ГОЛ! 3:1!
Э. Янг
Пас отдал
Г. Агбонлахор
Замена
Э. Смолярек
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 2:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Э. Янг
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
Д. О'Брайен
ГОЛ! 1:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
М. Лаурсен
17'
ГОЛ! 0:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Астон Вилла
3
Никки Шори
ЛЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
Болтон
16
Рикардо Гарднер
ЦП
11
Эби Смолярек
ЦФ
3-2-4-1
24
Фридель
3
Куэльяр
33
Дэйвис
5
Лаурсен
15
Янг
36
Янг
18
Бэрри
14
Сидуэлл
19
Петров
20
Милнер
11
Агбонлахор
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
17
О'Брайен
24
Кэхилл
2
Самуэль
4
Нолан
0
МакКэнн
21
Муамба
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
11
Агбонлахор
3
Шори
3
Шори
11
Агбонлахор
20
Милнер
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
20
Милнер
15
Янг
9
Хэрвуд
9
Хэрвуд
15
Янг
11
Элмандер
11
Смолярек
11
Смолярек
11
Элмандер
21
Муамба
16
Гарднер
16
Гарднер
21
Муамба
Остались в запасе
Астон Вилла
Болтон
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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