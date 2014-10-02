Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Зальцбург
Астра - Зальцбург: обзор матча 02 октября 2014
Астра
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
15'
Т. Сето
36'
К. Кампль
42'
Х. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Зальцбург
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
83'
83'
Замена
М. Бруно
️️️️
Алан
Желтая карточка
К. Будеску
75'
73'
Замена
Н. Кашнер
️️️️
Х. Сориано
Замена
Г. Флореску
️️️️
В. Лабан
73'
62'
Желтая карточка
М. Забитцер
48'
Желтая карточка
А. Ульмер
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сориано
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Кампль
ГОЛ! 1:0!
Т. Сето
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
44
Габриэль Энаке
ЦП
29
Вильям
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
Такаюки Сето
ПП
19
Садат Букари
ЦФ
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Астра
33
Дэнуц Коман
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
6
Сейду Яхайя
ОП
26
Лауренциу Рус
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
3-5-1-1
1
Лунг
13
Мораис
13
Бен Юссеф
15
Орош
44
Энаке
29
Вильям
14
Лабан
22
Пляцикас
8
Сето
10
Будеску
19
Букари
4-4-2
25
Гулачи
19
Лазаро
13
Хинтереггер
5
Рамальо
17
Ульмер
44
Кампль
31
Илсанкер
24
Ляйтгеб
20
Забитцер
19
Сориано
11
Алан
14
Лабан
5
Флореску
5
Флореску
14
Лабан
19
Сориано
18
Кашнер
18
Кашнер
19
Сориано
11
Алан
17
Бруно
17
Бруно
11
Алан
Остались в запасе
Астра
Зальцбург
13
Алассан Туре
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
88
Эллиот Гранден
ПП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
26
Лауренциу Рус
ЦП
33
Дэнуц Коман
ВР
6
Сейду Яхайя
ОП
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
Статистика матча Астра - Зальцбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Либор Коваржик
(Прага)
Стадион:
Марин Анастасовичи
Новости команд
Все
Астра
Зальцбург
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
1
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+