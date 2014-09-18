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Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - ХИК
Копенгаген - ХИК: обзор матча 18 сентября 2014
Копенгаген
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
ХИК
68'
Н. Йоргенсен
81'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ХИК
Замена
М. Антонссон
️️️️
П. Нильссон
82'
ГОЛ! 2:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
П. Бенгтссон
81'
77'
Замена
Э. Зенели
️️️️
Д. Саваж
71'
Замена
М. Канджи
️️️️
Р. Порокара
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Клаудемир
68'
Пенальти не реализован!
А. Корнелиус
62'
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Б. Кадрии
58'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Р. Гисласон
58'
33'
Желтая карточка
Э. Аннан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
8
Демба Саваж
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
6
Маркус Хейккинен
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
ХИК
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
80
Эрфан Зенели
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
59
Макумба Канджи
ЦФ
4-3-2
1
Андерсен
19
Бенгтссон
4
Нильссон
25
Занка
12
Амарти
9
Кадрии
19
Гисласон
6
Клаудемир
14
Корнелиус
10
Туту
3-5-1
12
Доблас
27
Сорса
16
Морен
11
Лампи
6
Хейккинен
8
Саваж
10
Тайнио
6
Аннан
33
Порокара
30
Бансе
4
Нильссон
15
Антонссон
15
Антонссон
4
Нильссон
9
Кадрии
7
Аманкваа
7
Аманкваа
9
Кадрии
19
Гисласон
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
19
Гисласон
8
Саваж
80
Зенели
80
Зенели
8
Саваж
33
Порокара
59
Канджи
59
Канджи
33
Порокара
Остались в запасе
Копенгаген
ХИК
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
27
Томас Делэни
ОП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
4
Мика Вейринен
АП
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Остались в запасе
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Йохан Виланд
ВР
27
Томас Делэни
ОП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Остались в запасе
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
3
Гидеон Баах
ЦЗ
4
Мика Вейринен
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Статистика матча Копенгаген - ХИК
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Паркен
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