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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Мидлсбро
Ливерпуль - Мидлсбро: обзор матча 23 сентября 2014
Ливерпуль
23.09.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 14 : 13
Завершен
Мидлсбро
10'
Д. Росситер
109'
Сусо
62'
А. Рич
120+3'
П. Бэмфорд (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Мидлсбро
Пенальти не реализован!
А. Адома
ГОЛ!
Сусо
14:13
ГОЛ!
А. Рич
13:13
ГОЛ!
А. Лаллана
13:12
ГОЛ!
А. Клэйтон
12:12
ГОЛ!
Л. Лейва
12:11
ГОЛ!
П. Бэмфорд
11:11
ГОЛ!
М. Балотелли
11:10
ГОЛ!
Д. Блэкмэн
10:10
ГОЛ!
С. Миньоле
10:9
ГОЛ!
Я. Вилдсхут
9:9
ГОЛ!
Х. Энрике
9:8
ГОЛ!
К. Омеруо
8:8
ГОЛ!
Х. Манкильо
8:7
ГОЛ!
Р. Фредерикс
7:7
ГОЛ!
М. Сахо
7:6
ГОЛ!
Д. Айяла
6:6
ГОЛ!
К. Туре
6:5
ГОЛ!
Д. Фрэнд
5:5
ГОЛ!
Д. Уильямс
5:4
ГОЛ!
Й. Фоссен
4:4
Пенальти не реализован!
Р. Стерлинг
ГОЛ!
А. Адома
4:3
ГОЛ!
Сусо
4:2
ГОЛ!
А. Рич
3:2
ГОЛ!
А. Лаллана
3:1
ГОЛ!
А. Клэйтон
2:1
ГОЛ!
Л. Лейва
2:0
Пенальти не реализован!
П. Бэмфорд
ГОЛ!
М. Балотелли
1:0
120'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Бэмфорд
112'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Г. Лидбиттер
112'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Л. Томлин
ГОЛ! 2:1!
Сусо
109'
106'
Желтая карточка
А. Рич
Замена
Сусо
️️️️
Л. Маркович
98'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Росситер
79'
76'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Кике
Замена
М. Балотелли
️️️️
Р. Ламберт
73'
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Рич
Пас отдал
Г. Лидбиттер
Желтая карточка
М. Сахо
61'
56'
Желтая карточка
К. Омеруо
ГОЛ! 1:0!
Д. Росситер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Лазар Маркович
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Мидлсбро
31
Джамал Блэкмэн
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Адам Рич
ЛП
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
17
Ли Томлин
АП
37
Альберт Адома
ПП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
21
Энрике
12
Сахо
2
Туре
22
Манкильо
6
Лейва
8
Маркович
16
Росситер
19
Стерлинг
10
Лаллана
17
Ламберт
4-4-1-1
31
Блэкмэн
2
Фредерикс
4
Омеруо
4
Айяла
32
Фрэнд
37
Адома
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
3
Рич
17
Томлин
19
Кике
16
Росситер
49
Уильямс
49
Уильямс
16
Росситер
8
Маркович
10
Сусо
10
Сусо
8
Маркович
17
Ламберт
45
Балотелли
45
Балотелли
17
Ламберт
19
Кике
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
19
Кике
7
Лидбиттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
7
Лидбиттер
17
Томлин
9
Фоссен
9
Фоссен
17
Томлин
Остались в запасе
Ливерпуль
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Ливерпуль - Мидлсбро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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