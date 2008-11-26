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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Базель
Шахтер - Базель: обзор матча 26 ноября 2008
Шахтер
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
5 : 0
Завершен
Базель
32'
Жадсон
50'
Виллиан
65'
Жадсон
72'
Жадсон
75'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Базель
Желтая карточка
В. Штокер
Замена
В. Езерский
️️️️
Д. Срна
ГОЛ! 5:0!
Е. Селезнев
Замена
И. Дуляй
️️️️
Фернандиньо
ГОЛ! 4:0!
Жадсон
Пас отдал
Виллиан
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Карлитуш
ГОЛ! 3:0!
Жадсон
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 2:0!
Виллиан
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Л. Адриано
ГОЛ! 1:0!
Жадсон
Пас отдал
А. Гай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Базель
17
Франко Коcтанцо
(К)
ВР
0
Франсуа Марке
ЦЗ
0
Рето Дзанни
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
44
Игор Дуляй
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Базель
28
Бег Ферати
ЦЗ
0
Марко Перович
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
35
Орхан Мустафи
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
15
Рац
50
Кучер
32
Ищенко
33
Срна
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
19
Гай
10
Виллиан
10
Жадсон
4
Адриано
4-2-2
17
Коcтанцо
0
Дзанни
4
Сафари
19
Абрахам
0
Марке
14
Штокер
8
Хуггель
10
Карлитуш
9
Дердийок
33
Срна
5
Езерский
5
Езерский
33
Срна
5
Фернандиньо
44
Дуляй
44
Дуляй
5
Фернандиньо
4
Адриано
11
Селезнев
11
Селезнев
4
Адриано
35
Мустафи
35
Мустафи
10
Карлитуш
20
Фрай
20
Фрай
10
Карлитуш
Остались в запасе
Шахтер
Базель
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
0
Марко Перович
ЦП
28
Бег Ферати
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
0
Марко Перович
ЦП
28
Бег Ферати
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Шахтер - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Помощники судьи:
Сигурдур-Оли Торлейфссон
Ингвар Гудфиннссон (оба - Исландия)
Делегат:
Бончо Тодоров (Болгария)
Стадион:
Шахтер
Посещаемость:
14000 из 31718 зрителей (44%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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