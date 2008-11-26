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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Панатинаикос
Интер - Панатинаикос: обзор матча 26 ноября 2008
Интер
26.11.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Панатинаикос
69'
Х. Саррьеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Панатинаикос
+4
Желтая карточка
И. Гумас
+4
Замена
А. Рукавина
️️️️
Э. Манциос
Желтая карточка
М. Галинович
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Максвелл
Замена
М. Балотелли
️️️️
Л. Фигу
ГОЛ! 0:1!
Х. Саррьеги
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Г. Карагунис
Замена
Р. Куарежма
️️️️
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
7
Луиш Фигу
ПП
10
Адриано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
8
Иоаннис Гумас
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
0
Микаэль Нильссон
ЦФ
9
Эвангелос Манциос
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
4-4-2
20
Сезар
17
Максвелл
0
Матерацци
2
Кордоба
13
Майкон
4
Дзанетти
4
Мунтари
91
Камбьяссо
7
Фигу
11
Ибрагимович
10
Адриано
3-3-2
1
Галинович
26
Винтра
8
Гумас
3
Саррьеги
23
Симао
14
Карагунис
15
Жилберто
9
Манциос
0
Нильссон
4
Мунтари
7
Куарежма
7
Куарежма
4
Мунтари
17
Максвелл
74
Крус
74
Крус
17
Максвелл
7
Фигу
45
Балотелли
45
Балотелли
7
Фигу
9
Манциос
55
Рукавина
55
Рукавина
9
Манциос
6
Циолис
6
Циолис
14
Карагунис
14
Салпингидис
14
Салпингидис
14
Карагунис
Остались в запасе
Интер
Панатинаикос
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Александрос Цорвас
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
5
Марсело Маттос
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Интер - Панатинаикос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Ян Петер Ранден (оба - Норвегия)
Делегат:
Ioan Angelo Lupescu (Румыния)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
30000 из 81277 зрителей (36%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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