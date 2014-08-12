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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бертон Альбион - Уиган Атлетик
Бертон Альбион - Уиган Атлетик: обзор матча 12 августа 2014
Бертон Альбион
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бертон Альбион - Уиган Атлетик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
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6 : 2
14.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 1
24.10.2026
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0 : 0
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 11 тур
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2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
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Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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Бертон Альбион
Уиган Атлетик
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