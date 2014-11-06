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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
ФК Сочи-2013 - Краснодар-2
ФК Сочи-2013 - Краснодар-2: обзор матча 06 ноября 2014
ФК Сочи-2013
06.11.2014, четверг, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ФК Сочи-2013 - Краснодар-2
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0
Матчи команд
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
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ФК Сочи-2013
Краснодар-2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
«Сочи» представил новый логотип
2018.07.04 17:33
14
Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»
2018.06.22 07:54
6
Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
2018.06.19 14:26
6
Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
2018.06.09 14:40
26
Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи
2017.06.22 14:29
10
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
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