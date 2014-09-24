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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Армавир - ТСК
Армавир - ТСК: онлайн-трансляция 24 сентября 2014
Армавир
24.09.2014, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 9 тур
1 : 0
Отменен
ТСК
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Личные встречи
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Статистика матча Армавир - ТСК
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 1 тур
Краснодар-2
2 : 0
30.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
ТСК
2 : 1
24.11.2014
Армавир
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Жемчужина
1 : 3
18.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
ТСК
0 : 0
13.11.2014
Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Витязь
1 : 2
06.11.2014
ТСК
Информация о матче
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2020.12.11 16:47
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2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
2022.11.15 13:59
«Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»
2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
2020.12.11 17:54
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РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча
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«ТСК-Таврия» – победитель первого в истории чемпионата Крыма
2016.05.16 01:44
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