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Фиорентина - ФКСБ
Фиорентина - ФКСБ: обзор матча 30 сентября 2008
Фиорентина
30.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
0 : 0
Завершен
ФКСБ
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Статистика матча Фиорентина - ФКСБ
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Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
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- : -
23.11.2026
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08.11.2026
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2 : 4
02.11.2026
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2 : 1
25.10.2026
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18.10.2026
Комо
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07.11.2026
Корвинул Хунедоара
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1 : 0
02.11.2026
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4 : 1
24.10.2026
Рапид
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1 : 2
19.10.2026
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Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
25838 из 47282 зрителей (54%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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