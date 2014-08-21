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ХИК - Рапид
ХИК - Рапид: обзор матча 21 августа 2014
ХИК
21.08.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
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ХИК
3 : 3
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ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Рапид
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Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
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Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
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Хартберг
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ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
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