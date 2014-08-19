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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Мальме
Зальцбург - Мальме: обзор матча 19 августа 2014
Зальцбург
19.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Мальме
16'
Ф. Шимер
54'
Х. Сориано
90'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Мальме
90'
+4
Желтая карточка
М. Халсти
90'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
87'
Замена
П. Цибицки
️️️️
С. Кроон
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Ляйтгеб
87'
Замена
Алан
️️️️
М. Забитцер
85'
Замена
М. Бруно
️️️️
С. Мане
80'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
70'
63'
Желтая карточка
М. Эрикссон
61'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
И. Телин
56'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
ГОЛ! 2:0!
Х. Сориано
54'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Аду
ГОЛ! 1:0!
Ф. Шимер
16'
5'
Желтая карточка
Э. Йоханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
15
Франц Шимер
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Мальме
1
Робин Ольсен
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Симон Кроон
ЦП
8
Энох-Кофи Аду
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Мальме
27
Златан Азинович
ВР
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
25
Павел Цибицки
ЦП
22
Амин Назари
ЦП
26
Агон Мехмети
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Гулачи
17
Ульмер
5
Рамальо
27
Швеглер
15
Шимер
20
Забитцер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
31
Илсанкер
10
Мане
19
Сориано
4-3-1-2
1
Ольсен
3
Тиннерхольм
22
Хеландер
21
Йоханссон
20
Рикардиньо
21
Кроон
8
Аду
4
Халсти
10
Форсберг
92
Телин
9
Розенберг
24
Ляйтгеб
8
Кейта
8
Кейта
24
Ляйтгеб
10
Мане
17
Бруно
17
Бруно
10
Мане
20
Забитцер
11
Алан
11
Алан
20
Забитцер
92
Телин
7
Эрикссон
7
Эрикссон
92
Телин
21
Кроон
25
Цибицки
25
Цибицки
21
Кроон
Остались в запасе
Зальцбург
Мальме
19
Валентино Лазаро
ПЗ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
22
Амин Назари
ЦП
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
Остались в запасе
22
Амин Назари
ЦП
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
27
Златан Азинович
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Зальцбург - Мальме
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Ред Булл Арена
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