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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 03 апреля 2015
Бирмингем Сити
03.04.2015, пятница, 17:00
Англия. Чемпион-Лига, 40 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
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Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
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Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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