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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй
Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 01 ноября 2014
Чарльтон
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чарльтон - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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0 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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3 : 0
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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1 : 3
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
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17.10.2026
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- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
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Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
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1 : 1
27.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
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Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
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