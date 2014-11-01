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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Ипсвич Таун
Блэкпул - Ипсвич Таун: обзор матча 01 ноября 2014
Блэкпул
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
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Статистика матча Блэкпул - Ипсвич Таун
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Матчи команд
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Ипсвич Таун
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Фулхэм
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