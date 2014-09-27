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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл: обзор матча 27 сентября 2014
Хаддерсфилд Таун
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
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Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
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Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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