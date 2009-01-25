Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 25 января 2009
Палермо
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
57'
Э. Кавани
2'
С. Пепе
63'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
Красная карточка
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
М. Брешиано
Желтая карточка
М. Исла
Замена
Р. Гуана
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
️️️️
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Натале
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Пепе
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Суччи
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
А. Ночерино
Желтая карточка
М. Карроццьери
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
80
Карроццьери
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
23
Ночерино
10
Кавани
19
Суччи
4-4-2
1
Ханданович
22
Исла
25
Сапата
27
Фелипе
3
Лукович
3
Пепе
88
Инлер
10
Д'Агостино
27
Асамоа
4
Санчес
27
Квальярелла
21
Ливерани
11
Гуана
11
Гуана
21
Ливерани
19
Суччи
8
Мильяччо
8
Мильяччо
19
Суччи
10
Д'Агостино
10
Ободо
10
Ободо
10
Д'Агостино
3
Пепе
10
Ди Натале
10
Ди Натале
3
Пепе
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Палермо - Удинезе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Велотто
(Гроссето)
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Удинезе
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+