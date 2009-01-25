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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 25 января 2009
Дженоа
25.01.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Катания
73'
Д. Милито
67'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
Замена
Д. Спинези
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Д. Тедеско
Желтая карточка
К. Терлицци
Замена
Т. Моримото
️️️️
М. Паолуччи
Желтая карточка
Б. Янкович
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
Д. Место
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Красная карточка
М. Феррари
Замена
Ф. Модесто
️️️️
С. Боккетти
Замена
М. Росси
️️️️
Д. Скулли
Замена
Д. Тедеско
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Э. Карбони
Желтая карточка
М. Феррари
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Дженоа
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Марко Росси
ПП
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-2-2-3
34
Рубиньо
16
Боккетти
20
Бьява
27
Феррари
4
Кришито
27
Место
0
Миланетто
8
Мотта
22
Милито
7
Янкович
10
Скулли
3-3-3
1
Биццарри
6
Стовини
88
Терлицци
26
Сильвестре
17
Байокко
27
Бьяджианти
5
Карбони
55
Мартинес
9
Паолуччи
25
Маскара
27
Место
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
27
Место
16
Боккетти
32
Модесто
32
Модесто
16
Боккетти
10
Скулли
7
Росси
7
Росси
10
Скулли
55
Мартинес
24
Спинези
24
Спинези
55
Мартинес
27
Бьяджианти
76
Тедеско
76
Тедеско
27
Бьяджианти
9
Паолуччи
15
Моримото
15
Моримото
9
Паолуччи
Остались в запасе
Дженоа
Катания
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
Остались в запасе
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Катания
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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