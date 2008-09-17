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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Бавария
ФКСБ - Бавария: обзор матча 17 сентября 2008
ФКСБ
17.09.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
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Статистика матча ФКСБ - Бавария
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0
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Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Билл Рене Хансен (оба - Дания)
Делегат:
Станислав Спечик (Польша)
Стадион:
Генча
Посещаемость:
18000 из 28063 зрителей (64%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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