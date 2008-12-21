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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 21 декабря 2008
Катания
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 2
Завершен
Рома
34'
Д. Байокко
40'
Т. Моримото
57'
Т. Моримото
74'
М. Вучинич
78'
Ж. Менез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
Желтая карточка
Д. Байокко
+4
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Маскара
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Бриги
Замена
️️️️
Т. Моримото
Замена
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
Т. Моримото
ГОЛ! 3:2!
Ж. Менез
Желтая карточка
Д. Тедеско
ГОЛ! 3:1!
М. Вучинич
Желтая карточка
К. Терлицци
Желтая карточка
М. Кассетти
ГОЛ! 3:0!
Т. Моримото
Пас отдал
М. Бьяджианти
Замена
Сисиньо
️️️️
Й. Риисе
Желтая карточка
С. Перротта
ГОЛ! 2:0!
Т. Моримото
Пас отдал
Д. Тедеско
ГОЛ! 1:0!
Д. Байокко
Пас отдал
Д. Маскара
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Л. Стовини
Желтая карточка
М. Вучинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Мариано Иско
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ПЗ
76
Джакомо Тедеско
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Давиде Байокко
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ОП
20
Симоне Перротта
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
20
Николае Дикэ
ПП
27
Эдгар Альварес
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
0
Валерио Вирга
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
22
Иско
6
Стовини
88
Терлицци
26
Сильвестре
76
Тедеско
5
Карбони
27
Бьяджианти
17
Байокко
25
Маскара
15
Моримото
4-1-2-2
32
Дони
27
Кассетти
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
16
Де Росси
20
Перротта
4
Бриги
9
Вучинич
10
Тотти
25
Маскара
20
Сардо
20
Сардо
25
Маскара
6
Риисе
12
Сисиньо
12
Сисиньо
6
Риисе
4
Бриги
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
4
Бриги
10
Тотти
7
Менез
7
Менез
10
Тотти
Остались в запасе
Катания
Рома
1
Томаш Косицки
ВР
20
Николае Дикэ
ПП
27
Эдгар Альварес
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
0
Валерио Вирга
ЦП
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
20
Николае Дикэ
ПП
27
Эдгар Альварес
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
0
Валерио Вирга
ЦП
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Катания - Рома
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Анджело Массимино
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