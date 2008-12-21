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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 21 декабря 2008
Аталанта
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
48'
К. Вьери
31'
А. Дель Пьеро
38'
Н. Легротталье
81'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Падоин
Замена
К. Дзанетти
️️️️
К. Маркизио
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 1:3!
Амаури
Пас отдал
М. Маркьонни
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Желтая карточка
П. Де Челье
ГОЛ! 1:2!
К. Вьери
Замена
️️️️
Л. Таламонти
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 0:2!
Н. Легротталье
Пас отдал
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 0:1!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
17
Томас Манфредини
ЛЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Кристиано Дони
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ПЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
87
Алессио Манцони
ЦП
0
Кристиан Вьери
ЦФ
31
Микеле Маркони
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-2-2
40
Коппола
17
Манфредини
0
Таламонти
3
Пеллегрино
13
Гарич
17
Гуаренте
19
Падоин
27
Дони
10
Флоккари
4-4-2
13
Маннингер
0
Мельберг
6
Легротталье
14
Кьеллини
3
Молинаро
32
Маркьонни
10
Маркизио
22
Сиссоко
29
Де Челье
10
Дель Пьеро
11
Амаури
0
Вьери
0
Вьери
19
Падоин
7
Черчи
7
Черчи
19
Падоин
10
Маркизио
14
Дзанетти
14
Дзанетти
10
Маркизио
29
Де Челье
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
29
Де Челье
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
87
Алессио Манцони
ЦП
31
Микеле Маркони
ЦФ
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
87
Алессио Манцони
ЦП
31
Микеле Маркони
ЦФ
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Аталанта - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Стефано Фарина
(Нови Лигуре)
Стадион:
Атлети Адзурри
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