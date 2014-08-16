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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Вулверхэмптон
Ротерхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 16 августа 2014
Ротерхэм
16.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
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Статистика матча Ротерхэм - Вулверхэмптон
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Матчи команд
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1 : 0
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1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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