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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Катания
Сампдория - Катания: обзор матча 23 ноября 2008
Сампдория
23.11.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
3 : 0
Завершен
Катания
6'
К. Беллуччи
62'
А. Кассано
90'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Катания
ГОЛ! 3:0!
А. Кассано
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Станкявичус
Замена
️️️️
Д. Франческини
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Паолуччи
ГОЛ! 2:0!
А. Кассано
Замена
Д. Плазмати
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 1:0!
К. Беллуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
17
Луккини
20
Аккарди
5
Гастальделло
18
Станкявичус
27
Дессена
82
Дельвеккио
0
Франческини
99
Кассано
20
Беллуччи
3-4-3
1
Биццарри
6
Стовини
26
Сильвестре
21
Сильвестри
27
Альварес
17
Ледесма
76
Тедеско
27
Бьяджианти
25
Маскара
9
Паолуччи
15
Моримото
18
Станкявичус
3
Циглер
3
Циглер
18
Станкявичус
9
Паолуччи
7
Антенуччи
7
Антенуччи
9
Паолуччи
15
Моримото
23
Плазмати
23
Плазмати
15
Моримото
Остались в запасе
Сампдория
Катания
10
Бруно Форнароли
ЦФ
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
1
Томаш Косицки
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
Остались в запасе
10
Бруно Форнароли
ЦФ
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
Статистика матча Сампдория - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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