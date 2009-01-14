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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 14 января 2009
Рома
14.01.2009, среда, 22:30
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
21'
Ж. Баптиста
53'
Ж. Баптиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
М. Кассетти
️️️️
Сисиньо
Желтая карточка
А. Аквилани
Замена
А. Аквилани
️️️️
Р. Таддеи
Замена
️️️️
Р. Циглер
Замена
М. Падалино
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
️️️️
П. Саммарко
ГОЛ! 2:0!
Ж. Баптиста
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
С. Перротта
ГОЛ! 1:0!
Ж. Баптиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
4-5-1
6
Риисе
0
Пануччи
4
Жуан
12
Сисиньо
7
Писарро
20
Перротта
16
Де Росси
4
Бриги
11
Таддеи
10
Баптиста
3-2-3-2
12
Кастеллацци
17
Луккини
3
Циглер
20
Аккарди
18
Станкявичус
5
Гастальделло
27
Дессена
82
Дельвеккио
0
Франческини
20
Беллуччи
99
Кассано
12
Сисиньо
27
Кассетти
27
Кассетти
12
Сисиньо
11
Таддеи
20
Аквилани
20
Аквилани
11
Таддеи
10
Баптиста
7
Менез
7
Менез
10
Баптиста
23
Саммарко
23
Саммарко
5
Гастальделло
4
Падалино
4
Падалино
5
Гастальделло
Остались в запасе
Рома
Сампдория
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Сампдория
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
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