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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 02 февраля 2015
Малага
02.02.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
25'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Э. Перес
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
86'
81'
Замена
Л. Орбан
️️️️
Х. Фуэго
Желтая карточка
И. Камени
79'
Желтая карточка
Велигтон
77'
Замена
Ресио
️️️️
С. Кастильехо
76'
73'
Вторая желтая
Ж. Канселу
Желтая карточка
С. Дардер
73'
73'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Н. Амрабат
67'
Желтая карточка
И. Камачо
66'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Х. Гуэрра
63'
59'
Желтая карточка
Ж. Канселу
58'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Д. Парехо
48'
Желтая карточка
Д. Парехо
36'
Желтая карточка
Н. Отаменди
ГОЛ! 1:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
Саму
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
36
Ресио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Валенсия
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
3
Велигтон
20
Санчес
16
Росалес
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
7
Хуанми
24
Гуэрра
4-4-1
25
Алвес
20
Канселу
13
Мустафи
30
Отаменди
14
Гайя
18
Фуэго
33
Перес
10
Парехо
20
Гомеш
21
Негредо
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
70
Кастильехо
36
Ресио
36
Ресио
70
Кастильехо
24
Гуэрра
39
Амрабат
39
Амрабат
24
Гуэрра
18
Фуэго
6
Орбан
6
Орбан
18
Фуэго
20
Гомеш
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Гомеш
10
Парехо
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Парехо
Остались в запасе
Малага
Валенсия
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Малага - Валенсия
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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