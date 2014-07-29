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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - Шериф
Слован - Шериф: обзор матча 29 июля 2014
Слован
29.07.2014, вторник, 22:15
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Шериф
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Матчи команд
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- : -
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16.07.2026
Шериф
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