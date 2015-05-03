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Судьи
Главный судья:
Ярослав Козик (Мукачево)

Черноморец - Днепр

03.05.2015, Воскресенье, 19:30 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 22 тур Черноморец - Днепр
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 20:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, среда 19:00 Черноморец 0:4 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
9 тур
19 октября, воскресенье 20:30 Днепр 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Днепр
11 тур
28 сентября, суббота 20:30 Днепр 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
30 октября, среда 21:45 Черноморец Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 21:30 Черноморец 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:15 Черноморец 1:2 Днепр
9 тур
15 сентября, суббота 18:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
10 декабря, суббота 19:30 Днепр 1:0 Черноморец
5 тур
6 августа, суббота 22:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
21 тур
20 марта, суббота 16:00 Днепр 3:1 Черноморец
6 тур
29 августа, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
27 тур
9 мая, суббота 19:00 Днепр 4:1 Черноморец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
27 тур
25 апреля, пятница 20:00 Днепр 1:0 Черноморец
12 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Черноморец 1:2 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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