Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Юрий Мосейчук (Черновцы)

Ворскла - Днепр

04.04.2015, Суббота, 17:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 18 тур Ворскла - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
5 тур
31 августа, воскресенье 20:30 Днепр 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:30 Ворскла 1:4 Днепр
14 тур
27 октября, воскресенье 21:30 Днепр 2:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 18:30 Днепр 1:2 Ворскла
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Ворскла 2:2 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 19:30 Днепр 1:1 Ворскла
7 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Ворскла 0:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Днепр 2:0 Ворскла
9 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 0:2 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ворскла 1:1 Днепр
15 тур
28 ноября, суббота 17:00 Днепр 2:2 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
11 апреля, суббота 19:00 Днепр 2:1 Ворскла
8 тур
21 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
23 тур
31 марта, понедельник 19:00 Днепр 1:0 Ворскла
8 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Ворскла 2:1 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
(подробнее)
Карпаты: снято 3
(подробнее)
Волынь: снято 9
...
  • Читайте нас: 